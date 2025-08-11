Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesindeki vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaş içen yapılan yardım çağrısı sonrası bölgelerde bulunan Sahil Güvenlik botu vatandaşı kıyıda bekleyen 112 ambulans ekibine teslim etti.
