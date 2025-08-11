13. TAYK–Eker Olympos Regatta’da J70 Fırtınası Yaşandı

8 Ağustos Cuma günü başlayan J70 maratonunun üçüncü gününde rüzgâr sağanağı, ekipler arasında mücadelenin seviyesini daha da yükseltti. 11 teknenin katılımıyla, rüzgârın ani yön değişiklikleri sayesinde yarışlar hem eğlenceli hem de yüksek tempolu geçti. Üç gün boyunca yoğun efor harcayan ekiplerde yorgunluk gözlense de mücadele bir an olsun hız kesmedi. Genel klasman sonuçlarına göre Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs ekibi, J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Denizi’nde eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor.

Yelkenin farklı sınıflarını aynı çatı altında buluşturarak Türkiye'de yelken sporu alanında hayalleri gerçekleştiren 13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, J70 kategorisi yarışları sona erdi. Kalamış sahilinden veya canlı yayınlarla ekran başında izlenebilen organizasyon, sporseverlere keyifli ve farklı bir hafta sonu deneyimi sundu.

Strateji ve taktiksel hamleler ön plandaydı

Yaklaşık 7 metre uzunluğunda, hafif ve hızlı yapısıyla dikkat çeken J70 sınıfı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla ilgi görüyor. Stratejinin ve taktiksel hamlelerin ön planda olduğu bu yarışlar, yelkencilikte rekabeti farklı bir boyuta taşıyor.

J70 yarışlarının son gününde ekipler, 8 Ağustos Cuma gününden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgârı en iyi şekilde kullanabilmek için doğru pozisyon alma konusunda büyük mücadele verdi. Günün ilk yarışında Burak Baran’ın dümenciliğini yaptığı Orient Express birinci, Andrei Pushkin’in liderliğindeki Tenzor Team ikinci, Ahmet Eker’in kaptanlığını üstlendiği Eker Kaymak ise üçüncü oldu. Günün ikinci ve J70 kategorisinin son yarışında ise çekişme doruğa çıktı. Bu mücadelede; Tenzor Team birinciliği elde ederken, Cheese Sailing ikinci, Bogatyrs ise üçüncü sırada yer aldı.

Üç günün sonunda en yüksek puanı toplayan Bogatyrs ekibi, 13. TAYK-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nı birinci tamamladı.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta - J70 Türkiye Turu 3. Ayak Sonuçları

Tekne Adı Dümenci

1. Bogatyrs Igor Rytov

2. Cheese Sailing Güney Kaptan

3. Team Nautique Yachting Onur Ererdağ

4. Denizcik Gülboy Güryel

5. Tenzor Team Andrei Pushkin

6. Eker Kaymak Ahmet Eker

7. Happyhour JR Erman Ayvaz

8. Orient Exspress Burak Baran

9. MYSK– Gelner Sailing Team Batu Özonur

10. T. Team Alexandr Generalov

11. Efsane Yoğurt Nevra Eker

“Sürat rekoru kırdık”

TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun üçüncü gününü şöyle değerlendirdi: "J70'in üçüncü ve son gününü iki yarışla tamamladık. Toplamda planladığımız 8 yarışı da kazasız belasız gerçekleştirmiş olduk. Bugünkü iki yarış, ilk iki gün yapılan yarışlardan daha da hızlı geçti. İlk gün, yarışı nasıl anlatırsınız diye soranlara tek kelimeyle "Çok hızlı" demiştim. İkinci gün ondan da hızlı oldu, son günde herhalde sürat rekorunu kırdık. İstanbul, ağustos ayında genellikle güzel bir yarış parkuru sunuyor. Yine öyle oldu. Herhangi bir kaza olmadan bitirdiğimiz için çok mutluyuz."

Ekran başında yarış heyecanı

Yarış heyecanı, canlı yayınlarla Türkiye’nin dört bir yanına taşındı. D-Smart Spor Smart kanalı, Eker Süt Ürünleri YouTube sayfası ve X (Twitter) platformunda Tribün Dergi hesabı üzerinden yapılan yayınlarda; teknelere yerleştirilen kameralar, dron çekimleri, 3D grafikler ve geniş plan görüntüleriyle izleyiciler yarışın her anını yaşadı.

Yayın prodüksiyonu, 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenini de hazırlayan deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Grafikler ve 3D modellemeler; sunucu Emre Köseoğlu ile deneyimli yelkenci Haluk Babacan’ın dinamik anlatımıyla buluşarak ekran başındakilere son derece keyifli bir izleme deneyimi yaşattı. Yayın sırasında Babacan hem yarışa dair değerlendirmelerde bulundu hem de dünden bugüne Türkiye’de yelken sporunun gelişimine yönelik önemli bilgiler paylaştı.

13. TAYK-Eker Olympos Regatta boyunca Sports TV, yarışların start ve finiş anlarının yanı sıra ödül törenini de canlı olarak ekrana getirecek. Eker TV ise güncel yarış gelişmeleri, ekiplerle yapılan özel röportajlar ve festival alanındaki renkli anlarla etkinliğin nabzını tutmayı sürdürecek.

Yelken festivali, J70 Match Race yarışlarıyla devam edecek

J70 sınıfı yarışlarının ardından daha rekabetçi bir format olan J70 Match Race yarışları, 12-13 Ağustos’ta yapılacak. Yelkenseverlerin ilgiyle izleyebileceği J70 Match Race yarışları bire bir mücadele formatında yapılacak. 12-14 Ağustos’ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde Hareketli Salma Kategorisi genç yetenekleri ağırlayacak. IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları ise 16-17 Ağustos’ta Kalamış Su Ürünleri Sahası’nda düzenlenecek.

J70 Match Race yarışları ile Hareketli Salma Kategorisi yarışları da canlı yayınla Eker TV ekranlarında yelkenseverlerle buluşacak.

Yat sınıfı yarışlarının startı 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotası ile verilecek, ardından 16 Ağustos’ta şamandıra yarışı yapılacak. Festivalin finali ise 17 Ağustos Boğaz Yarışı ile gerçekleşecek ve İstanbul Boğazı yelkenlerin büyüleyici görüntüsüyle renklenecek. Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni de canlı yayınlanacak.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 17 Ağustos’a kadar hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir yelken şöleni sunmaya devam edecek.

Vira Haber