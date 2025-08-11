Balıkesir’de 6.1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 237 Artçı Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelen artçı deprem aktivitelerine ilişkin paylaşım yaptı. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0’ ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edilmeye devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

