Bodrum'a 2 Gemi 3 Bin 906 Yolcu Getirdi

Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Brilliance of the Seas, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Bodrum ziyaretinin ardında Kıbrıs’ın Limassol Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 560 yolcu, 858 personel bulunuyor. İlçeye gelen ikinci gemi ise Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya. Sabah saatlerinde İstanbul Limanı’ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek. Gemide büyük kısmı Suudi, toplam 1346 yolcu, 1319 personel bulunuyor.

Vira Haber