Bodrum'a 2 Gemi Birden Geldi

Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunduğu gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 104 metre boyundaki Sea Dream I. Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, akşam saatlerinde 17.00'de Siros Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 82 yolcu ile 94 personel bulunuyor.

Vira Haber