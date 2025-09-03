Elazığ'da Oltaya Takıldı, Havyarı 2 Milyon lira

Dünyada nadir görülen bu balığın havyarı ise 2 milyon liraya kadar alıcı bulabiliyor. Elazığ'ın Palu ilçesi Murat Nehri'nde amatör balıkçı Mehmet Karabayır'ın oltasına yaklaşık 15 kilo ağırlığında Sibirya Mersin balığı takıldı. Yıllardır bu bölgede balık tuttuğunu ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Karabayır, " İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin Balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım. 40 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa benim oltama takıldı. Hem sevindim hem üzüldüm" dedi.

Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar değer bulabildiğini ifade eden uzmanlar, doğal yaşam alanı Hazar Denizi ve Sibirya olmasına rağmen balığın Murat Nehri'nde görülmesini önemli bulduklarını kaydetti.

Vira Haber