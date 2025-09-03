Karadeniz'in İlk Yat Limanı Sinop'a İnşa Edilecek

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta Karadeniz'in ilk ve tek yat limanının inşa edileceğini açıkladı. Maviş, sosyal medya paylaşımında, "Sinop'umuza kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı için proje–etüt ihale süreci başlatıldı. 720 gün sürecek proje ve etüt çalışmalarının ardından yapım ihalesiyle birlikte yat limanımızın inşaatına başlanacak" ifadelerini kullandı.

Maviş, projeyle ilgili olarak, "Bu proje, Karadeniz'in ilk yat limanı olma özelliği taşıyor, bu yönüyle Sinop'umuz, yalnızca Karadeniz'in değil, Türkiye'de deniz turizminin en önemli uğrak noktalarından biri haline gelecek" dedi.

Milletvekili ayrıca, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederek, "Güzel Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Vira Haber