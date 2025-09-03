2025-2026 Av Sezonuyla İlgili Hamsi Avcılığında Kota Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 2025-2026 av sezonu hamsi avcılığında kota ve üretim planlamasının uygulanmasına ilişkin talimat yayımlandı.

Buna göre, 1 Eylül 2025-14 Nisan 2026 tarihleri arasındaki av sezonunda hamsi avcılığında; kota miktarının belirlenmesine, kotanın ve üretim planlamasının uygulanması ile avlanan hamsilerin karaya çıkarılmasına, nakline, takibine ve yasa dışı avcılığının önlenmesine yönelik iş ve işlemleri düzenlendi. Kurul kararına istinaden, 1 Eylül 2025-14 Nisan 2026 tarihleri arasındaki av sezonunda, Karadeniz, Marmara Denizi (Boğazlar dahil), Akdeniz ve Ege Denizi'nde toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verilirken, kurul kararı doğrultusunda, kota miktarının azaltılmasında ve artırılmasında genel müdürlüğün yetkisinde olduğu açıklandı.

