Bodrum’da Global Run ile iyiliğe koşuldu

Geçmiş yıllarda Bodrum şehir merkezinde yaşanan renkli görüntüler, 6. Global Run Bodrum ile Gümbet, Bitez ve Antik Tiyatro’ya da taşındı.

‘İyilik Koşusu’ olarak düzenlenen 6. Global Run Bodrum’un kayıt gelirleri, sosyal sorumluluk partneri Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağışlandı. Global Yatırım Holding ve bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in ana sponsorluklarıyla düzenlenen 6. Global Run Bodrum’da yaklaşık 1.700’e ulaşan katılımcı sayısı ile yeni bir rekor kırdı.

Türkiye’nin kesintisiz devam eden sayılı atletizm etkinlikleri arasında yer alan ve bir Bodrum geleneğine dönüşen Global Run Bodrum’un altıncısı gerçekleşti. Bu yıl ilk kez parkurları arasına 21K yarı maraton da eklenen 6. Global Run Bodrum, her yıl artan katılımcı ilgisini çekmeye devam etti. Geleneksel koşu, katılımcı sayısı yaklaşık 1.700’e ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

‘İyilik Koşusu’ olarak düzenlenen yarışın kayıt gelirleri, sosyal sorumluluk partneri Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağışlandı. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın yanı sıra Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding yetkililerinin de koştuğu bu anlamlı koşuya, Parıltı Derneği’nden çocuklar ve üyeler de katılara başarılı bir performans sergilediler.

Global Yatırım Holding ve bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in ana sponsorluklarıyla düzenlenen 6. Global Run Bodrum’un co-sponsoru Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), destek sponsoru Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), tatil ve konaklama sponsoru tatilbudur.com, medya sponsoru Demirören Medya, radyo sponsoru Alem FM oldu.

Bodrum, Gümbet ve Bitez’de renkli görüntüler

Global Ports Holding’in işlettiği Bodrum Cruise Port’ta başlayan 6. Global Run Bodrum’da yarış, yüksek bir tempoda geçti. 5K, 10K ve çocuklar için 500 metrelik Minik Adımlar parkurlarına 21K yarı maratonun eklenmesiyle geçmiş yıllarda Bodrum şehir merkezinde yaşanan renkli görüntüler, Tarihi Myndos Kapısı, Gümbet, Bitez ve Antik Tiyatro’ya taşındı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Özel Yol Yarışı Faaliyet Takvimi’nde yer alan 6. Global Run Bodrum’dan bir gün önce yarış kitleri teslimi devam ederken, katılımcılar için tekne turu ve makarna partisi düzenlendi. Akşam 20:00’dan sonra ise Bodrum halkına açık DJ performansları sergilendi.

Kutman: “Global Run Bodrum salt bir koşu değil, Bodrum’la, iyilik ile özdeşleşmiş bir festival”

Global Run Bodrum’un bir yarıştan çok, artık Bodrum ve İyilik ile bütünleşmiş geleneksel bir festivale dönüştüğünü vurgulayan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Bu yıl Bodrum’da 6’ncısını düzenlediğimiz koşumuz, sportif hedeflerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hedeflerini de her geçen gün geliştiren renkli bir festivale dönüşüyor. Bunun en güzel örneği de, her geçen koşuda artan katılımcı sayımız. Global Run Bodrum, katılımcı sayısını 700’leren 1.000’lerden geçen yıl 1.600’e taşıyarak rekor kırmıştı. Bu yıl ise 1.700 ile yeni bir rekor kırdı. Hedefimiz her yıl iyilik peşindeki bu rekorumuzu daha da geliştirmek. Global Run Bodrum salt bir koşu değil, Bodrum’la iyilik ile özdeşleşmiş bir festival” şeklinde konuştu.

Global Run Bodrum’da hediye yağmuru

Koşunun yanı sıra birbirinden renkli etkinlikleri ile bir festivale dönüşen 6. Global Run Bodrum’da, parkurlarda genel sıralamada dereceye giren kadın ve erkeklere para ödülleri takdim edilirken; yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkeklere kupa ile madalya verildi.

Bununla birlikte, yapılan çekilişle yarışçıların yanı sıra bu renkli organizasyona katılanlara da birbirinden cazip hediyeler verildi. Yapılan çekilişte kazanan talihli katılımcılara, onlarca yurtiçi tatilin yanı sıra 5 kişiye Yunan Adaları, 3 kişiye Barselona, 1 kişiye Alaska ve 1 kişiye de Miami cruise turları hediye edildi. Ayrıca Global Run Bodrum’un renkli atmosferinde gerçekleşen evlilik teklifi nedeniyle de genç çifte Roma’da balayı hediye edildi.

21K, 10K ve 5K parkurlarında genel sıralamada yarışın kazananları ise şöyle:

21K Kadınlar: 1-Emily Chepkemoi Arusio; 2-Fatma Arik; 3-Serpil Budak; 4-Yasemin Özkan Bolu; 5-Eda Akgüller

21K Erkekler: 1-Hillary Kering; 2-Frankline Keitany Ngelel; 3-Feten Alemu; 4-Battal Kütük; 5-Ersin Kurşunoğlu

10K Kadınlar: 1-Demet Dinç; 2-Emebet Hailu Mulate; 3-Dilan Atak; 4-Kübra Gültekin Yıldız; 5-Selma Akgun

10K Erkekler: 1-Bekir Karayel; 2-Bekirhan Kabadayı; 3-Argachew Assefa Tola; 4-Yusuf Önal; 5-Ufuk Arda

5K Kadınlar: 1-Rahime Tekin; 2-Oya Acar; 3-Esra Uzun; 4-Şeyda Gül Akbulut; 5-Meryem Demir

5K Erkekler: 1-Abdurrahman Gediklioğlu; 2-Furkan Adalı; 3-Bahattin Üney; 4-Bedri Şimşek; 5-Oktay Fırat

Çocukların spor yapma alışkanlığı kazanması misyonu, 6. Global Run Bodrum’da da devam etti. 500 metrelik Minik Adımlar Parkuru’nda 4 – 9 yaş arası çocuklar koştu. Bütün çocukların 1 göğüs numarası ile koştuğu parkurda, zaman ölçümü yapılmadı.

Bodrum’dan yurtdışına yayıldı

İlk kez 2014 yılında koşulan Global Run Bodrum, aynı zamanda Global Run Serisi’nin de başlangıcı oldu. Global Run Bodrum, Global Yatırım Holding’in de ana sponsorluğunda her yıl düzenleniyor. Yılda bir kez ise Global Ports Holding tarafından yurtdışında limanının bulunduğu bir kentte gerçekleşiyor. Global Run yurtdışında 2015’ten bu yana Karadağ – Adria, Malta – Valletta, İtalya – Ravenna, Küba – Havana ve İspanya – Barselona’da gerçekleşti. Bodrum’da olduğu gibi yurtdışındaki Global Runlar’da da sosyal sorumluluk partnerleri ile işbirliği yapılıyor.

