Boğaz’ın Rüzgârı Yelkenlerle Buluştu: İstmarin Kupası Karaca Alize Ekibinin Oldu

Üç gün boyunca kıyasıya süren mücadelelerin ardından Bosphorus Cup Ana Kupası’nın sahibi Rossko Racer ekibi, İstmarin Kupası’nın sahibi ise Karaca Alize ekibi oldu.

24. kez düzenlenen Bosphorus Cup, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’un eşsiz sularında gerçekleştirildi. 10 farklı ülkeden 60 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci, üç gün boyunca heyecan dolu yarışlarla unutulmaz anlar yaşattı. Yarışların ilk günü Caddebostan parkurunda, ikinci günü Büyükada çevresinde, final günü ise İstanbulluların heyecanla kıyılardan takip ettiği Boğaz Yarışı ile tamamlandı. İstanbul’un dört bir yanında denizle buluşan bu görkemli organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İSPARK-İstmarin desteğiyle Beşiktaş Akıntıburnu sahilinde kurulan taraftar alanı, İstanbullulara yarış heyecanını yakından yaşama fırsatı sundu. Katılımcılar, yelken sporunun coşkusunu Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde deneyimledi.

İSTMARİN KUPASI’NIN YENİ SAHİBİ KARACA ALİZE EKİBİ OLDU

Üç gün süren mücadelelerin ardından katılımcılar ve davetliler, İstanbul’un uluslararası denizcilik kültürünün kutlandığı ödül töreninde bir araya geldi. Kupaların sahiplerini bulduğu törende Bosphorus Cup Ana Kupası’nı Rossko Racer ekibi kazanırken, İstmarin Kupası ise Karaca Alize ekibine verildi. İstmarin Kupası’nı, İSPARK adına Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Elif Kaplangı Bilen takdim etti.

Coşku, mücadele ve dostluğun buluştuğu Bosphorus Cup 2025, İstanbul’un hem yelken sporuna hem de deniz kültürüne verdiği önemin bir göstergesi olarak hafızalara kazındı.

