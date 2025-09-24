Çeşme’de 32 Kaçak Göçmen Sahilde Yakalandı

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Çeşme Alaçatı'da bulunan bir otelin arkasındaki kırsal alandan denize göçmen çıkarıldığı ihbarı alan Çeşme Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgeye gelen İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile polis, kıyıya yakın bir noktada ve kırsal alanda toplam 32 Afgan erkek, kadın ve çocuğu tespit etti. Göçmenler, bot ile birlikte güvenlik güçlerince muhafaza altına alınarak Alaçatı Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

