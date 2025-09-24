Çeşme’de 32 Kaçak Göçmen Sahilde Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, deniz polisi ekipleri tarafından yakalandı.
A+A-
Dün akşam saat 20.00 sıralarında Çeşme Alaçatı'da bulunan bir otelin arkasındaki kırsal alandan denize göçmen çıkarıldığı ihbarı alan Çeşme Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgeye gelen İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile polis, kıyıya yakın bir noktada ve kırsal alanda toplam 32 Afgan erkek, kadın ve çocuğu tespit etti. Göçmenler, bot ile birlikte güvenlik güçlerince muhafaza altına alınarak Alaçatı Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 56 defa okunmuştur
Etiketler : Çeşme, Kaçak Göçmen, Göçmen, Sahil
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.