Lüks Kruvaziyer Alanya'da

Alanya'ya sabah saatlerinde Liberya bandıralı ‘SH Diena isimli kruvaziyer gemisi Alanya iskelesine demir attı. 107 yolcu ve 126 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 09.00 'da Fethiye'den gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

