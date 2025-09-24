Lüks Kruvaziyer Alanya'da
Antalya'nın Alanya ilçesine, Liberya bandıralı ‘SH Diana' isimli kruvaziyer yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine yanaştı.
Alanya'ya sabah saatlerinde Liberya bandıralı ‘SH Diena isimli kruvaziyer gemisi Alanya iskelesine demir attı. 107 yolcu ve 126 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 09.00 'da Fethiye'den gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.
