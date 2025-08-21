Brisa Kadın Yelken Takımı 2025’e İstikrarlı Başarısını Sürdürüyor

Tamamı kadın sporculardan oluşan ve 2024 yılından bu yana Brisa'nın desteği ile rüzgârı arkasına alan Brisa Kadın Yelken Takımı, geçtiğimiz sezon katıldığı 10 yarıştan da kupa ile dönmüştü. Bu sezon da benzer bir ivmeyle yoluna devam eden ekip, kadınlar kategorisinde istikrarlı performansıyla öne çıkıyor.

2025 sezonunda takımın şimdiye kadar yarıştığı organizasyonlar şöyle sıralanıyor: 23 Nisan Çanakkale Zaferi, BAUISC Boğaz Yarışı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, Lions Kulüpleri Birliği Kupası, Sportsboat 1. Ayak, Sportsboat 2. Ayak, Anı Kupası 1. Ayak, Anı Kupası 2. Ayak, Sportsboat 3. Ayak, Sportsboat 4. Ayak ve Sportsboat 5. Ayak – Türkiye Şampiyonası.

Katıldığı tüm yarışlarda istikrarlı bir performans sergileyen takım; yalnızca dereceleriyle değil, takım ruhu ve disiplinli çalışmasıyla da öne çıkıyor.

Mobiliteyi insan odaklı ve yaşamın her anını kapsayan bir deneyim olarak tanımlayan Brisa, bu anlayışı desteklediği projelere de yansıtıyor. Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanan Brisa, yelken takımı aracılığıyla kadın sporculara güçlü bir platform sağlıyor. Bu destek, sadece başarıyı değil, aynı zamanda ilham vermeyi de amaçlıyor.

