TCG Anadolu'yla Zafer Yolculuğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Millî Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yolculuğu" programı, TCG Anadolu gemisinde başladı.

Gençler, hem Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu yakından tanıma hem de "Mavi Vatan" vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Yıl boyunca 110 bin genci Çanakkale'deki şehitlikler ve tarihi alanlarla buluşturan büyük organizasyonun lansmanı niteliğindeki yolculuğa, özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan gençlerin katıldığı bildirildi.

Program kapsamında gençlerin TCG Anadolu'nun imkânlarını inceleyeceği, denizdeki görev kabiliyetlerini yerinde göreceği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu. Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Harp Filosu Komutanı Tümamiral M.Baybars Küçükatay, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de katıldı.



Gençler TCG Anadolu gemisini gezerek görevlilerden bilgi aldılar ve bol bol fotoğraf çektirdiler.

Vira Haber