Çal’a 250 Milyonluk Yeni Atık Su Arıtma Tesisi Kazandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bugüne kadar birçok önemli yatırımı Denizli iline kazandıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Çal ilçesine 250 milyon TL değerinde yeni bir yatırımı da kazandırıyor. Bölge için büyük öneme sahip ve aynı zamanda büyük bir çevre yatırımı olan Çal Atıksu Arıtma Tesisi projesi bölge için büyük önem taşıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiği projede, Çal ilçe merkezi ile Akkent, Hançalar, Alfaklar ve Selcen mahallelerinin evsel atık suları 4 adet terfi merkezi ve 20 kilometre uzunluğundaki kolektör hattı ile toplanarak bu tesise iletilecek olup, günlük arıtma kapasitesi 5 bin 555 metreküp olan atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Büyük Menderes Nehrine deşarj edilmesi sağlanacak.



