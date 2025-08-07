İDO, Yoğun Talep Üzerine Midilli Seferlerine Yeni Rota Ekledi

Sea Genesis Group tarafından geliştirilen dijital platform Ferry724.com, bu süreci kullanıcılar için sadeleştirerek, feribot bileti ve konaklama rezervasyonunu tek bir sistemde buluşturuyor. Sistemin sunduğu kolaylık, deniz turizminde yaşanan önemli bir gelişmeyle daha da güçlendi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), mevcut Dikili-Midilli hattına ek olarak Ayvalık-Midilli seferlerine başladı. Bu yeni rota, özellikle Kuzey Ege’yi tercih eden tatilciler için alternatifli ve hızlı bir ulaşım imkânı sunuyor.

Yolculuk deneyimini sadece ulaşım hizmetiyle sınırlı tutmayan İDO, entegre dijital çözümleriyle de fark yaratıyor. Sea Genesis Group’un dijital platformu Ferry724.com üzerinden kullanıcılar, sadece birkaç adımda feribot biletlerini alırken aynı anda Midilli’de konaklamalı tatil paketlerine de erişebiliyor. “2 gece”, “3 gece” ve “4 gece” gibi farklı seçeneklerle sunulan bu programlar sayesinde, tatilciler kolay, hızlı ve kişiselleştirilmiş planlama imkânına sahip oluyor.

Ayvalık-Midilli hattı da seçenekler arasında

Platform, Midilli adasına düzenlenen seferler için sunduğu hizmetlerle de dikkat çekiyor. Hem Dikili-Midilli hattı hem de yeni başlatılan Ayvalık-Midilli hattı, tatilcilere Ege'nin karşı kıyısına konforlu ve hızlı ulaşım alternatifi sunuyor. Bu rotalara entegre şekilde hazırlanan paket programlar sayesinde kullanıcılar ulaşım ve konaklamayı tek ekranda tamamlayabiliyor.

Zaman kazandıran, bütüncül tatil deneyimi

Tatilcilerin dijital ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirdikleri bu sistemle, seyahat planlamasında verimlilik ve kolaylık sağlamayı amaçladıklarını belirten Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Ferry724.com olarak amacımız, deniz ulaşımını yalnızca bir taşıma hizmeti olarak değil, bütüncül bir tatil deneyiminin parçası haline getirmek. Tatilcilerin farklı platformlar arasında zaman kaybetmeden plan yapabilmesini sağlamak için ulaşım ve konaklamayı tek bir sistemde birleştirdik. Yeni başlayan Ayvalık-Midilli hattı gibi deniz turizmini güçlendiren rotalarla entegre çalışarak kullanıcılarımıza daha erişilebilir, daha konforlu ve daha planlı bir seyahat sunmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin sunduğu imkânları deniz tatili planlamasına entegre ederek, sektöre değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vira Haber