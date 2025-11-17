Çanakkale’de 9 Yılda Denizden 34 Bin 620 Metrekarelik Hayalet Ağ Çıkarıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2016 yılında bu yana denizlerdeki biyolojik çeşitliliği ve su ürünleri kaynaklarını koruma proje çalışmaları çerçevesinde ‘Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi’ sürdürülüyor. Hayalet ağ temizleme çalışmaları, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağladı. Bu 9 yıllık çalışma süresince elde edilen verilere göre; 61 farklı lokasyonda çalışma, 1 milyon 15 bin 700 metrekare deniz yüzeyi taraması, 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağın toplanarak bertaraf edilme işlemi gerçekleştirildi.

