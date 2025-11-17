Denizlerde Bollaşan Hamsi Tezgahlarda 100 TL’ye Yer Buldu

Denizlerde hamsi bolluğunun artmasıyla birlikte fiyatlar düştü. Fiyatı 100 TL’ye kadar gerileyen hamsi tezgahların yıldızı olurken, 150 TL’ye satılan istavrit ve uskumru vatandaşın en çok tercih ettiği balık çeşitleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çok ucuz fiyatlara satılan palamut ise 350 TL’den satışa sunuldu.

"Hamsi, sardalya ve istavritin bol tüketilmesi gereken bir dönem"



Vira Haber