Kafkametler Gemisi Mürettebatının İsimleri Kdz. Ereğli Sahilinde Yaşayacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü meydana gelen fırtına sırasında Ereğli limanında karaya oturan Pallada isimli gemi ikiye bölündü, mürettebatı kurtarıldı ancak liman çıkışında Kafkametler isimli gemi battı. 12 denizciden 5'inin cansız bedenine ulaşılırken 7 işçiye halen ulaşılamadı. Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Muhammet Ali Ateş, 12 denizcinin ismini yaşatmak için anıt yaptırdıklarını açıkladı.

Resmi açılışın 19 Kasım Çarşamba günü felaketin 2. yılında yapılacağını belirten Ateş; "İlçe Kaymakamlığımızın öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle koordineli olarak 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de Bozhane mevkisinde anma programı düzenleyeceğiz. Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatıyla yaptırdığımız anıtta 12 denizcimiz olan Kaptan Cemal Turan, 2. Kaptan Hıfzı Turhan, Baş Makinist Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Makinist Cüneyt Aygen, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Usta Gemici Satılmış Uslu, Usta Gemici İsmail Kaptan, Gemici Mustafa Nacar, Güverte Sorumlusu Tamer Özer, Yağcı Ömer Hebip ve Aşçı Metin Usta’nın isimlerini yaşatacağız" dedi.

