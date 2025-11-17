İzmir Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Karaburun açıklarında önceki gün sabah 09.32’de lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-907 ve KB-41, hareket halindeki botu durdurarak 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 07.45’te Menderes açıklarında bir başka lastik botun bulunduğu bilgisinin alınması üzerine TCSG-7 ve KB-89 görevlendirildi. Ekipler, durdurdukları botta 11’i çocuk toplam 29 düzensiz göçmeni yakaladı. İki operasyonda yakalanan toplam 63 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

