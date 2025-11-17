Gemlik Körfezi’nde Benekli Balon Balığı Şoku

Olay, hem bölgedeki balıkçılar hem de çevre gönüllüleri arasında büyük tedirginlik oluşturdu. Yakalanan bu türün Marmara Denizi’ne artan su sıcaklıkları nedeniyle mi göç ettiği yoksa limanlara yanaşan gemilerin balans sularıyla mı taşındığı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, her iki ihtimalin de Marmara ekosistemi için alarm niteliği taşıdığını belirtiyor.

Benekli balon balığı; yenildiğinde ölümcül zehir içeren, hızla çoğalabilen, diğer balık türleri ve ekosistem için ciddi tehdit oluşturan bir istilacı tür olarak biliniyor. Mevzuat gereği, bu türün karaya çıkarılması yasak. Ömer Pişman da gerekli prosedürlere uygun şekilde balığı imha ederek denize iade etti.

Yetkililere acil çağrı



Balıkçılar ve çevreciler ilgili kurumlara, "Körfezde istilacı tür taraması yapılsın, Marmara’daki su sıcaklığı artışlarının etkileri bilimsel olarak incelensin, Balıkçılara ve halka yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışmaları hızlandırılsın, gemi kaynaklı taşınma ihtimali için liman girişlerinde denetimler artırılsın" çağrılarında bulundu.

Benekli balon balığının körfezde görülmesi, yalnızca bir balığın yakalanmasından ibaret değil; Marmara ekosisteminin geleceğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yetkililerin sürece hızla müdahil olması, hem balıkçıların güvenliği hem de bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunması için büyük önem arz ediyor.

Vira Haber