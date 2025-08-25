Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Zafer Kupası ile Başladı

Yaklaşık 230 sporcu, Çanakkale Zaferi’ne saygı duruşu niteliğindeki yarış için tarihi yarımadaya doğru yelken açtı. Tarihte ilk kez düzenlenen ve 24 Ağustos’ta Çanakkale Boğazı’nda devam edecek olan bu zorlu mücadele, aynı gece düzenlenecek ödül töreniyle taçlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun ve Kıbrıs’ın ardından Çanakkale etabıyla devam ediyor.

22 Ağustos’ta İstanbul Moda’dan verilen startla başlayan yarışta, 230 sporcu, 140 deniz mili süren bir rotada kıyasıya mücadele edecek. Tarihimizin fedakârlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak olan yarışlar 24 Ağustos’ta Çanakkale Boğazı’nda devam edecek. Bu anlamlı yarışın kazanan ekipleri 24 Ağustos gecesi düzenlenecek ödül töreniyle kupalarının sahibi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl Samsun ve Kıbrıs’ın ardından Çanakkale’nin üçüncü etap olarak düzenlendiğini belirterek, “Bu anlamlı etap, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, sporun birleştirici gücünü Çanakkale’nin tarihi mirasıyla buluşturacak ve hatırlanması gereken özel bir buluşmaya dönüşecek” dedi.

Vira Haber