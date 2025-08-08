Darıca’da Mavi Vatan Seferberliği

Darıca’da çevre duyarlılığına örnek bir etkinlik düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleştirilen deniz temizliği çalışmasına katılarak çevre bilinci adına önemli farkındalık oluşturdu. Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Bayramoğlu Yelken Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden çıkarılan atıklar, çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Özellikle otomobil lastikleri, plastik şişeler, evsel atıklar ve metal parçalar dikkat çekerken, gönüllüler ve belediye ekipleri atıkların toplanmasına büyük katkı sağladı.

"Mavi vatanımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir"



Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, çevre duyarlılığının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yapılan temizlik çalışması çevredeki vatandaşlardan da takdir toplarken, benzer etkinliklerin farklı bölgelerde de devam edeceği bildirildi.

