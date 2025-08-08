Gelibolu Açıklarında Batan Teknede 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü açıklarında meydana geldi. Kemal Okur ve A.S. (60), 8 buçuk metre uzunluğundaki 'Deren 48' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra tekne su almaya başladı. Su alan tekne batınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. A.S., kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Kemal Okur için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botu Marmara Grup Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi 5 Komutanlığı ekipleri, Kemal Okur'un cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya getirilen Okur'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Vira Haber