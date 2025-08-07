Yalova'dan 7 Ayda 364 Milyon Dolarlık İhracat

Yalova'da 2025 yılı ihracatı dolu dizgin devam ediyor. 2024 yılının ilk 7 ayında 298 milyon 103 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 364 milyon 882 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 597 bin, nisanda 50 milyon 694 bin dolar, 5 milyon 929 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz temmuz ayın ise 64 milyon 268 bin dolar oldu.

İhracatın yüzde 87'si tersanelerden

Yalova'da 2025'in 7 aylık döneminde ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Yalova'daki tersaneler 7 ayda 319 milyon 66 bin dolar ihracat yaptı. Böylelikle gemi ve yat sektörü kentte yapılan ihraçtın yüzde 87,44'ünü gerçekleştirdi. Bu sektörü 14 milyon 454 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 8 milyon 277 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.



Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

Makine ve aksamları 2 milyon 956 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 730 bin dolar, hazır giyim 1 milyon 763 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 671 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon 638 dolar, çelik 1 milyon 354 bin.

Vira Haber