Datça Sahillerinde Kum Zambağını Koparmanın Cezası 557 Bin TL

Soyu tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları, Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinde nadiren yetişiyor. Sıcak iklimi seven ve dünyada ender rastlanan bu bitki, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından da koruma altında bulunuyor. Çevre Kanunu kapsamında kum zambağını koparanlara 557 bin 200 lira para cezası uygulanıyor.

Datça’ya Konya’dan tatile gelen bir çift, kum zambağını ilk kez gördüklerini belirterek, “Tur atıyorduk kumsalda. Kum zambağı diyorlarmış bu beyaz çiçeklere. Bunu koparmanın 550 bin lira cezası varmış. Yanından bile geçmeyiz herhalde. Doğaya zarar vermeyelim. Bu konuda duyarlı olalım. Konya’da yok zaten. Burada ilk defa gördük. Herhalde uzaktan seyredeceğiz. Datça çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Bu çiçekler Datça’yı daha da güzelleştirmiş. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

Vira Haber