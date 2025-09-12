İskenderun Sahili Yenileniyor: Depremde Zarar Gören Bölgeye Yeni Proje

Deprem sonrası sık sık yaşanan deniz taşkınları nedeniyle kent merkezi sular altında kalırken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgedeki bu sorunu çözmek ve sahile modern bir görünüm kazandırmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, düzenlemenin şehrin estetik görünümünü güçlendireceğini, sosyal yaşamı canlandıracağını ve vatandaşların sahili daha aktif biçimde kullanmalarını sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında geniş meydan ve açık alanlar, yaya ve bisiklet yolları, 13 çocuk oyun alanı, spor ve fitness alanları (1 futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası), sosyal tesisler, dinlenme noktaları, araç yolu ve otopark, tribünler (kafe ve soyunma odalarıyla birlikte), restoranlar, balık lokantaları, büfeler ile yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması planlanıyor.