DEHUKAM Koordinatörlüğünde “Mavi Ekonomi Konsorsiyumu” Kuruldu

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Exploring the Blue Economy for Youth Workers” projesi kapsamında düzenlenen “Mavi Ekonomi Konsorsiyumu Kuruluş Toplantısı” başarıyla gerçekleştirildi.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden akademisyenler, uzmanlar ve gençlik çalışanlarını bir araya getiren toplantıda İtalya, Fransa, Slovenya, Avustralya ve İspanya’dan alanında öncü kurumların katılımıyla uluslararası bir platform oluşturuldu. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda somut çıktılar üretmeye yönelik iş birliği imkanları ele alınan toplantının en somut çıktısı “Mavi Ekonomi Konsorsiyumu”nun kurulması oldu.

Stratejik Öncelikler ve Ortak Vizyon Belirlendi

23-27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen beş günlük programın açılış oturumlarında, Mavi Ekonomi’nin temel ilkeleri, çevresel sürdürülebilirlik ve Avrupa politikalarıyla uyum konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Küresel denizcilik trendleri,deniz ekosistemlerinin korunması ve uluslararası yönetişim mekanizmaları çerçevesinde konsorsiyumun yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel konuşmasında; deniz hukukunun sadece teorik bir alan değil mavi büyümenin öncüsü olduğuna dikkat çekerek, yürütülen projenin yalnızca bir eğitim programı olmadığını, deniz kaynakları korunarak ekonomik değer üretme becerisinin gençlere aktarıldığı stratejik bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. İklim krizi karşısında denizlerin sürdürülebilir yönetiminin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, atılan adımların özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "Denizlerde Yaşam" ilkesi (SDG 14) ile tam uyum içinde olduğunu ifade etti.

Politika Geliştirme Süreçlerine Aktif Katılım

Toplantı süresince düzenlenen proje sunumları ve uygulamalı atölyelerle, gençlik çalışanlarının politika geliştirme süreçlerine daha aktif katılımı hedeflendi. Ayrıca, katılımcılar Avrupa’daki karar alma mekanizmalarını yerinde incelemek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi nezdinde teknik ziyaretlerde bulundu.

CONSMAR Anlaşması İmzalandı

Programın sonunda, katılımcı ülkeler arasında uzun vadeli iş birliğini kurumsallaştıracak olan “CONSMAR Anlaşması” imzalandı. İmzalanan bu anlaşma ile; ülkeler arasında deniz hukuku gibi alanlarda kalıcı bir iş birliği zemini oluşturulması, gençlerin bu stratejik sektörlerde kariyer yapmalarını destekleyecek sürekli bir platform kurulması ve akademik birikimin sahaya yansıtılarak karar vericilere güçlü politika tavsiyeleri sunulması hedeflenmektedir. Konsorsiyumun mevcut projeyle sınırlı kalmayarak gelecekte daha büyük ölçekli bilimsel araştırmalara kapı aralayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca 2026-2027 dönemine yönelik “Konsorsiyum Yol Haritası” belirlenirken, karar vericilere sunulmak üzere kapsamlı bir Politika Tavsiye Raporu hazırlanmasına karar verildi.

DEHUKAM koordinasyonunda hayata geçirilen bu önemli girişim, Türkiye ile Avrupa arasında Mavi Ekonomi alanında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine ve gençlik odaklı politika üretim süreçlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

