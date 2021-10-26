Deniz bilimcinin büyük başarısı: Mercan Resif Koruma Alanı

22 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Türkiye’de ilk defa bir sert mercan resif alanı koruma altına alındı. Çanakkale Dardanos’ta yer alan mercan resif alanının koruma altına alınması için büyük emek veren Dr. Barış Özalp, bu alanı ilk olarak bölgeye yaptığı kano gezisinde keşfettiğini aktardı.

Ülkenin ilk sert mercan resif biyoloğu olan Özalp, Su Ürünleri Mühendisliği eğitiminin ardından Japonya’da yer alan Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesinde araştırmalarına devam etti. Japon üniversitesinden burs alan Özalp, Okinawa adalarında mercanlar üzerine çalışmalara imza attı ve döndüğünde Türkiye’de sert mercanlar üzerine ilk doktora tezini yazdı.

Dr. Özalp, 2017 yılında UNDP Türkiye tarafından "Coral Reef Alliance Prize 2017" California ödüllerine ülkemizden tek deniz bilimci olarak aday gösterilirken, RAC-SPA, IUCN, Sophia Antipolis Üniversitesi, Archipelago Enstitüsü, WWF Türkiye gibi kuruluşların çalışmalarında yer aldı.

Özalp, 2009 yılında bugüne üzerinde çalıştığı nesli tehlike altındaki mercan türü Cladocora caespitosa'nın Türk boğazlar sistemindeki tek ve en geniş resif alanını koruma altına aldırmayı başararak, birçok deniz canlısı için temel barınma, beslenme ve üreme alanlarından biri olan bölgenin muhafaza edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Bu karar uyarınca, Türkiye'nin ilk koruma altındaki sert mercan resif alanı olan bölgede 720-2000 metrekare mercan resif alanında (Dardanos Cladocora Resifleri) tüm balıkçılık faaliyetlerine yasak getirildi. 100 yaşın üzerinde kolonilerin olduğu ve şu an sadece yetişkin 92 sert mercan kolonisi ile temsil edilen alanda daha önce 36 koloni balıkçı ağları nedeniyle telef olmuştu.

Fotoğraflar: Dr. Barış Özalp

Vira Haber