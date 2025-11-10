Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden Antalya Balıkçı Barınağı Haberleri Hakkında Açıklama

Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek detaylı değerlendirmelere yer verildi.

Genel Müdürlük, “Antalya Balıkçı Barınağı’nda Cezalarla Temizlik! Küçük Balıkçıya Büyük Operasyon” başlığıyla yayınlanan haberlerde Antalya Bölge Liman Başkanlığı tarafından uygulandığı iddia edilen yaptırımlara ilişkin doğru olmayan bilgilerin yer aldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Bölge Liman Başkanlığımız tarafından hiçbir balıkçı teknesine haberde iddia edildiği şekilde idari para cezası uygulanmamıştır.”

İdari para cezalarının balıkçı teknelerine değil, sözleşmesiz ve işgalci konumda kıyı tesisinde bulunan özel teknelere uygulandığı ifade edildi. Haberde örnek gösterilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı’nda yer alan teknenin de balıkçı değil, özel tekne niteliğinde olduğu vurgulandı.

İşletme izninde 366 tekne bağlama kapasitesine izin verildiği; ancak bağlı tekne sayısının 420’ye ulaşması üzerine seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2025 ve 22 Ağustos 2025 tarihlerinde yayımlanan talimatlarla sözleşmesiz bağlamaların kaldırılması için süre tanındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu cezaların somut dayanağı yoktur” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek idari işlemlerin Limanlar Kanunu ve Limanlar Yönetmeliği kapsamında yürütüldüğü, yapılan itirazların Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilerek Başkanlık lehine karar verildiği aktarıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasının ikinci bölümünde ise şu değerlendirmeler yer aldı:

Balıkçı barınaklarının kamu kaynaklarıyla öncelikli olarak balıkçıların kullanımına tahsis edildiği, ancak işgalci tekneler nedeniyle sezon içinde balıkçı gemilerinin bağlama imkânlarının kısıtlandığı belirtildi. Denizcilik kurallarına aykırı bağlamalara izin verilmediği, 2025 yılı içinde uygunsuz bağlamalar nedeniyle iki teknenin battığının tespit edildiği açıklandı.

“Balıkçı teknelerinin yerine lüks motor yatların getirildiği ve zengin kesimlere uygun yeni düzen kurulduğu” yönündeki iddiaların da tamamen asılsız olduğu vurgulandı. 22 Ağustos 2025 tarihli talimatla kapasitenin dolduğu belirtilerek işletmecinin yeni sözleşme yapmaması konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Bağlı tekne sayısının izin verilen kapasitenin üzerine çıkması ve yeni sözleşme yapıldığına dair ihbar alınması hâlinde gerekli idari yaptırımların uygulandığı, tüm süreçlerin Genel Müdürlük tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Açıklama, “Seyir, can, mal, çevre emniyeti ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler liman başkanlıklarımızca kararlılıkla alınmaya devam edilmektedir” denilerek tamamlandı.

