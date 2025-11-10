Soçi Limanı’na Giremeyen Trabzon Çıkışlı Feribot İçin Bakanlık Devreye Girdi

Trabzon’dan hareket eden ve Soçi Limanı’na ulaşmak üzere yola çıkan “Sea Bridge” adlı feribot, Rusya tarafından uygulanan geçici bir kısıtlama nedeniyle limana alınmadı. 14 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Trabzon–Soçi seferlerinin sembolik öneme sahip ilk ticari seferi, bölgede devam eden askeri tatbikata takıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili Rus makamlarıyla irtibata geçerek süreci yakından takip etti. Yapılan görüşmelerin ardından geminin gün içinde limana girişine izin verileceği öğrenildi.

Tatbikat Limana Girişi Engelledi

Rusya basınında yer alan bilgilere göre Soçi açıklarında Deniz İHA’larına karşı savunma tatbikatı yürütülüyor. Bu kapsamda limana girişlerde özel güvenlik önlemleri uygulanırken, tüm gemilerin su altı kontrolleri dalgıç ekiplerince yapılıyor.

Sea Bridge feribotu da bu nedenle geçici olarak liman dışında bekletildi. Tatbikat sonrası yapılacak kontrollerin tamamlanmasıyla geminin limana yanaşmasına izin verilmesi bekleniyor.

Gemi Şirketi Tüm İzinleri Almıştı

Sea Bridge feribotunun sahibi şirketin, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Rosmorrechflot aracılığıyla gerekli tüm izinleri önceden aldığı öğrenildi. Aynı gemi, geçtiğimiz haftalarda yapılan deneme seferlerinde Soçi Limanı’na sorunsuz şekilde giriş çıkış yapmıştı.

Yaşanan durumun kalıcı bir engel olmayıp tamamen geçici güvenlik uygulaması olduğu değerlendiriliyor.

Bakanlık Süreci Hızlandırdı

Gündeme yansıyan gelişmeler üzerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rus makamlarıyla temas kurdu. Rus Denizcilik İdaresi ile yapılan görüşmelerin ardından geminin limana alınması konusunda sürecin hızlandırıldığı aktarıldı.

Bakanlık kaynakları seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini, benzeri durumların tekrar yaşanmaması için diplomatik temasların sürdürüldüğünü bildirdi.

Feribot Seferlerine İlgi Yüksek

Trabzon ile Soçi arasında yeniden başlayan feribot seferleri hem ticari hem turistik potansiyeli nedeniyle büyük ilgi görüyor. Haftalık olarak planlanan seferlerle iki şehir arasında yolcu ve yük taşımacılığının artırılması hedefleniyor.

14 yıl aradan sonra yeniden başlatılan seferlerin Karadeniz ticaretinin canlandırılması açısından stratejik önem taşıdığı ifade ediliyor.