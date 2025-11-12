Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ölümünün 87. Yılında Saygıyla Anıldı

Sabah saatlerinde sirenlerin çalmasıyla birlikte kamu kurumlarından evlerine, iş yerlerinden sokaklara kadar milyonlar “Ata’ya saygı” duruşuna geçti. Yurt genelinde bayraklar yarıya indirildi ve halk, elinde bayrak veya Atatürk portresiyle Anıtkabir’e ve bulundukları alanlara akın etti.

Anıtkabir’de düzenlenen devlet törenine devlet erkanı, siyasi parti liderleri, yüksek yargı organları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mozoleye kırmızı-beyaz karanfiller bırakılırken saat 09.05’te saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde Atatürk için dualar edildi.

Bu anlamlı gün vesilesiyle herkes bir kez daha “Ata’ya şükran” duygusunu dile getirirken, Türkiye’nin dört bir yanında “Ruhu şad olsun” sözleri yankılandı.