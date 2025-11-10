DEHUKAM 10. Yılında Türkiye’nin Deniz Hukuku Vizyonuna Yön Vermeye Devam Ediyor

Türk deniz hukuku ve denizcilik politikasının gelişimine katkı sağlamak ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturmak, deniz bilimlerinde araştırma kapasitesini güçlendirmek ve bu çerçevede deniz hukuku alanında uzman insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 2015 yılında kurulan DEHUKAM son 5 yıldır 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında “ulusal merkez” olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren ilk ulusal araştırma merkezi olan DEHUKAM deniz hukuku ve siyasetine yön vermeye devam ediyor. Bu vizyonla öncü bir araştırma merkezi olarak yoluna devam eden DEHUKAM, 10. Yılını hem akademik hem de sosyal iki önemli etkinlik ile kutlayacak.

DEHUKAM’ın 10. yıl dönümü resepsiyonu kamu ve özel sektörden geniş bir katılımla 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Birçok yabancı misyon temsilciliğinin katılacağı resepsiyon denizcilik sektörünü ve deniz hukuku ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Akademik faaliyetleri ile deniz hukuku camiasına yön veren DEHUKAM 26–27 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara’da “Deniz Hukukunda Güncel Gelişmeler” Ulusal Sempozyumu düzenleyecektir. Kuruluşunun 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleşecek Sempozyum programında Türkiye’nin dört bir yanından akademisyen ve uygulayıcılar sektördeki güncel gelişmelerini tartışma fırsatı bulacak. Sempozyum programında deniz yetki alanları, deniz çevresinin korunması, deniz emniyeti ve güvenliği, denizde insan hakları, deniz ticareti ve sigorta, otonom deniz araçları ve uyuşmazlıkların çözümü gibi kritik konular ele alınacaktır.

Türkiye’nin denizcilik vizyonunun güçlendirilmesinde kritik bir rol üstlenen DEHUKAM’ın 10 yıllık başarı yolculuğu, yalnızca akademik camia için değil, aynı zamanda denizcilik sektörünün tüm paydaşları için de stratejik bir dönüm noktası niteliği taşımakta. Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası’nın hazırlanması ve kamuoyuna duyurulmasında kilit rol oynayan DEHUKAM, Türkiye’nin “Mavi Vatan” vizyonunun güçlendirilmesine de önemli katkılarda bulunmaktadır.

