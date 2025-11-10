TURMEPA Filosuyla Koylarımız Bu Yıl Da Koruma Altındaydı

Türkiye’nin en özel koylarını koruma altına alan TURMEPA Filosu, sezon boyunca 9 bini aşkın tekneden 3 milyon litre sıvı atık toplayarak denizlerimize karışmasını engelledi. Böylece TURMEPA’nın 31 yılda denizlerden uzaklaştırdığı toplam sıvı atık miktarı 56 milyon litreye ulaştı.

Göcek’ten Bodrum’a, Çeşme’den Selimiye’ye kadar eşsiz maviliklerimizi korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden TURMEPA tekneleri, denizlerimiz için oluşturduğu koruma kalkanını her yıl daha da güçlendirmeye devam ediyor. Etki alanını genişleten TURMEPA atık alım filosu, 2025 sezonunda Göcek’te 5, Bodrum’da 2, Çeşme, Hisarönü ve Selimiye’de ise birer tekneyle hizmet verdi. Tekne turizminin yoğun olarak yaşandığı bu bölgelerde TURMEPA tekneleri, yat ve turistik teknelere mobil olarak sıvı atık alım hizmeti sundu. Mayıs ayında vira diyen 9 tekne, yaz boyunca 9.175 tekneden 3 milyon litre siyah ve gri su toplayarak denizlere karışmasını önledi. Böylece TURMEPA’nın 31 yılda denizlerden uzaklaştırdığı toplam sıvı atık miktarı 56 milyon litreye ulaştı.

Sezon boyunca Göcek’te TURMEPA I, TURMEPA III, DTO Fethiye, TURMEPA Ford Otosan ve TURMEPA 30. Yıl tekneleri, Çeşme’de TURMEPA II, Hisarönü Körfezi’nde DenizTemiz3, Selimiye’de DenizTemiz 4, Bodrum’da ise TEKİROVA 1 teknesi hizmet verdi. Kasım ayı itibarıyla sezonu tamamlayan tekneler, yeni sezona hazırlanmak üzere karaya alındı.

TURMEPA 30. Yıl Atık Alım Teknesi Filoya Katıldı

Filoya bu yıl yeni katılan TURMEPA 30. Yıl teknesi Göcek’te göreve başladı. 15 tonluk hacmiyle derneğin en yüksek sıvı atık alım kapasitesine sahip olan TURMEPA 30. Yıl teknesi ile birlikte bölgede görev yapan TURMEPA teknesi sayısı beşe yükseldi. Yeni teknenin devreye girmesiyle TURMEPA’nın Göcek’te günlük toplam atık alım kapasitesi 55 tona ulaştı. Bu artış, her yıl bölgede artan tekne trafiğinin yükünün azalmasında önemli bir adım oldu.

Atık Alım Hizmetiyle Denizler ve Gelecek Koruma Altında

TURMEPA filosu topladığı binlerce litre sıvı atıkla denizlerimiz üzerindeki kirlilik yükünün ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyor. Atık toplama teknelerinin 2025 yılında verdiği hizmet sayesinde yaklaşık 8,6 ton CO₂ eşdeğeri sera gazı salımının önüne geçilerek deniz ekosistemlerinin karbon yutak kapasitesi korundu. Bu oran, bir teknenin yaklaşık altı ay seyir yapmasıyla ortaya çıkan karbon salımına eşit bir miktar.

Derneğin yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları deniz ekosisteminin korunmasının yanında kıyı bölgelerindeki sosyoekonomik refahın artmasına da destek oluyor. Her bir damla atığın doğru şekilde bertaraf edilmesi, deniz canlılarının yaşam alanlarını korurken temiz bir çevrede sürdürülebilir deniz turizminin gelişmesine olanak tanıyor. Denizlerin sağlıklı kalması; bölge halkının, turizm sektörünün ve ziyaretçilerin geleceğe güvenle bakabilmesi anlamına geliyor.

Maviye Değer Veren Markalara Teşekkürler

TURMEPA’nın mavi yolculuğuna güç veren sponsorları Arkas Holding, Sanko Enerji, Tüpraş, Garanti BBVA, Ford Otosan, Aisin, Zen Pırlanta, Yorglass, Sanmar Denizcilik ile yakıt sponsoru Opet ve ulaşım sponsoru Avis desteğini bu sene de sürdürdü.

Ayrıca Netsel Marmaris Marina, Marintürk Göcek, D-Marin Göcek, Yalıkavak Marina, Setur Ören Çekek Yeri, Marmaris Adaköy Marina, Albatros Marina, Orhaniye Martı Marina, Setur Altınyunus Marina, IC Çeşme Marina, Turk P&I Sigorta, Gino Yatçılık, Jotun Boya ve Kaya Halat TURMEPA teknelerinin faaliyetlerine destek verdi.

Maviye olan bu ortak inanç, her yıl daha temiz bir gelecek için dalga dalga büyümeye devam ediyor.