Denizcilik Sektöründe Karbonsuzlaşma ve Yeşil Deniz Taşımacılığı Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle hayata geçirilen “Türkiye'de Denizcilik Sektörünün Karbonsuzlaştırılması için Mevzuat Yapısı, Piyasa Mekanizmaları ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi”nin açılış toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde Ankara’da düzenlendi. JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum temsilcileri, sektör paydaşları ve akademisyenler katıldı.

Proje, Türkiye’de deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor. Bu kapsamda alternatif yakıtların kullanım potansiyelinin değerlendirilmesi, uyum maliyetlerini azaltacak çözümler geliştirilmesi, ülkeye özgü bir izleme, raporlama ve doğrulama (MRV) sisteminin oluşturulması ve yeşil deniz taşımacılığı koridorlarına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Toplantının açılışında yapılan konuşmalarda, denizcilik sektörünün yeşil dönüşüm sürecinde atılacak adımların önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, projenin uluslararası iklim hedefleriyle uyumlu şekilde Türkiye’nin deniz taşımacılığında rekabet gücünü artıracağı görüşünü paylaştı.

Proje kapsamında ayrıca, 12 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel & Conference Center’da eğitim toplantısı düzenlendi. Burada sektör temsilcilerine, mevzuat çalışmaları, piyasa mekanizmaları ve kurumsal kapasite geliştirme konularında bilgilendirmeler yapıldı.

