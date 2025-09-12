Eceabatlı Öğrencilere 2025-2026 Eğitim Yılında da Ücretsiz Feribot Desteği
Eceabat Belediyesi, ilçede ikamet eden ve eğitimini Çanakkale’de sürdüren öğrencilere yönelik ücretsiz feribot ulaşımı uygulamasının 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.
A+A-
Belediye açıklamasında, ilkokul, ortaokul, lise ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencilerinin feribot geçiş ücretlerinin karşılanacağı belirtildi. Uygulamanın, öğrencilerin ulaşım giderlerini hafifletmek ve eğitime katkı sunmak amacıyla sürdürüleceği vurgulandı.
Ücretsiz feribot desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, 26 Eylül 2025 mesai bitimine kadar Eceabat Belediyesi Sosyal Hizmetler Memurluğu’na gerekli belgelerle başvurmaları gerekiyor.
Başvuru için gerekli belgeler:
Kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Öğrenci belgesi
Gestaş öğrenci kartı
Belediye, son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceğini, ancak ikinci yarıyıl başında yeniden başvuru imkânı tanınacağını açıkladı.
Vira Haber
Bu haber toplam 2 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.