Denizin ve Rüzgârın Festivali 13. TAYK – Eker Olympos Regatta Başlıyor

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği büyük yelken festivali; Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenecek.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'u yelken sporunun merkezi haline getiriyor. “Rüzgârı Yakala” mottosuyla yola çıkan organizasyon, İstanbul’un büyüleyici silueti eşliğinde; hızın ve tutkunun bir araya geldiği özel bir deneyim sunacak. Profesyonel sporculardan genç yeteneklere kadar geniş bir katılımla yapılan festival, yelken ekosisteminin tüm bileşenlerini aynı çatı altında buluşturacak.

Yelken festivali beş ayrı kategoride gerçekleşecek

Bu yılki yarış programı; J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere beş ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Festivalin ilk etabı olan J70 sınıfı yarışları, 8-10 Ağustos tarihlerinde Kalamış açıklarında yapılacak. Yüksek tempolu mücadelelere sahne olacak bu yarışlar, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. 12-13 Ağustos’ta ise bire bir mücadelelerin yaşanacağı J70 Match Race formatı devreye girecek.

Genç yelkenciler, 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek Hareketli Salma Kategorisi yarışlarında yeteneklerini ortaya koyacak. IOM (International One Metre) sınıfı uzaktan kumandalı model tekne yarışları ise 16-17 Ağustos’ta Kalamış Su Ürünleri sahasında yapılacak.

İstanbul Boğazı’nda yelkenler süzülecek

Yat sınıfı yarışlarının startı ise 15 Ağustos gecesi verilecek; Çınarcık rotasında gerçekleşecek gece yarışının ardından 16 Ağustos’ta şamandıra yarışı yapılacak. Yat sınıfında 17 Ağustos’taki Boğaz Yarışı ile heyecan doruğa ulaşacak. Festival, İstanbul Boğazı’nda yelkenlerin süzüldüğü görkemli finalle sona erecek.

Yarış heyecanı canlı yayınlarla ekranlarda

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören canlı yayınlar, bu yıl daha gelişmiş bir içerikle izleyiciyle buluşacak. 2024 Paris Olimpiyatları’nın açılış törenini gerçekleştiren deneyimli yayın ekibi tarafından hazırlanan 3D modelleme ve grafik destekli yayınlar, yarışların farklı açılardan ve detaylı biçimde izlenmesine olanak sağlayacak. Özellikle 9-10 Ağustos J70 yarışları ile 17 Ağustos’taki Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni, zengin görseller ve anlatımla canlı yayınlanacak.

Eker TV, bu yıl da organizasyonun nabzını tutmaya devam edecek. YouTube üzerinden yapılacak yayınlarda ekip röportajları, organizasyonun perde arkası ve yarış anları izleyicilere aktarılacak. J70 Match Race yarışları ile Hareketli Salma Kategorisi yarışları da canlı yayınla Eker TV ekranlarında yelkenseverlerle buluşacak.

Hem denizde hem de karada festival havası

13. TAYK – Eker Olympos Regatta, yalnızca denizde değil karada da festival havasını yaşatacak. İtalyan Günü, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri Gecesi gibi sosyal etkinlikler, yelkenin eğlenceyle buluştuğu anlara sahne olacak. Bu etkinlikler, sporun birleştirici gücünü sosyal etkileşimle pekiştirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta Takvimi

J70 Kategorisi: 8-9-10 Ağustos

Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları: 11 Ağustos

J70 Match Race Kategorisi: 12-13 Ağustos

Hareketli Salma Kategorileri: 12-13-14 Ağustos

Olympos Regatta / Off Shore Yarışı: 15 Ağustos

IOM Kategorisi: 16-17 Ağustos

Olympos Regatta / Şamandıra: 16 Ağustos

Olympos Regatta / Boğaz Yarışı: 17 Ağustos

