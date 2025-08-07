Türk Kadın Yelkenci Pelin Keskin Rolex Fastnet Race’te Yarıştı

Pelin Keskin, Alpay Mermer Madencilik’in sponsorluğunda TOK Sailing Ekibi ile birlikte Türkiye’yi temsil etti.

Yelken sporuna 2022 yılında başlayarak kısa sürede gösterdiği başarılı performans sayesinde gerek yurt içinde gerekse uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil eden Pelin Keskin, kendi sektöründe farklı girişimleri, sanatçı iş birlikleri ve genç sanatçılara olan desteğiyle öne çıkan bir doğal taş firması Alpay Mermer Madencilik’in sponsorluğunda, Prenses Anne ve eşi Koramiral Sör Timothy Laurence’ın katılımıyla başlayan Rolex FastNet Race’te yarıştı.

Pelin Keskin, Onur Tok ve Deniz Bağcı’dan oluşan üç kişilik ekiple yarışan Alpay Marble-Tok Sailing, 86 teknelik IRC3 sınıfında yarıştı. Alpay Marble-Tok Sailing rotasını 5 gün 4 saat 20 dakika 20 saniyede tamamlayarak bu zamanla gruplarında 69’uncu, IRC genel sıralamasında 321’inci oldu. Pelin Keskin, Rolex FastNet Race ile ilgili olarak: “Yarışmaya tamamı Türklerden oluşan bir takımla katılan ilk Türk kadın yelkenci olarak zorlu bir yarışı tamamlamış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Türk kadın yelkenci olarak amacım daha fazla uluslararası yarışa katılarak, Türk yelkenciliğinin dünya çapında daha fazla tanınmasını sağlamaya çalışacağım” dedi.

Türkiye’de kadınların iş dünyasında her geçen gün bulundukları konumları sağlamlaştırıp geliştirmeye devam etmeleri konusunda da yıllardır çalışmalar yürüten Alpay Mermer Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, “Biz kadınların her alanda aktif ve başarılı olabilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de yıllardır erkeklerin daha yoğun olarak çalıştığı sektörlerden biri olan madencilikte faaliyet gösterdiğim için, kadınların her alanda aktif olması için çalışmalar yapmak her zaman önceliğim oluyor. Ülkemizin kadınlarının spor alanında daha görünür ve desteklenir olması gerektiğine inanıyorum. Alpay Marble-Tok Sailing teknesinde yarışan Pelin Keskin’in bu katılımı ve başarısı benim için çok kıymetli. Alpay Mermer Madencilik olarak Pelin Keskin’e ve ekibine sponsor olmaktan mutlu ve gururluyuz” dedi.

Vira Haber