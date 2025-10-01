Denizyolu Parsiyel Taşımacılık (LCL) Yapan 10 Firma

Tek bir konteyneri doldurmayacak hacimdeki yükler, farklı firmalara ait yüklerle birleştirilerek tek konteyner içinde taşınır. Bu sayede lojistik maliyetleri azalırken, esnek ve güvenli bir taşımacılık hizmeti sunulur. Peki, denizyolu parsiyel taşımacılık yapan firmalar arasında öne çıkan şirketler hangileridir? Aşağıda hem Türkiye’de hem de global ölçekte öne çıkan 10 şirketi derledik.

1. MSC (Mediterranean Shipping Company)

Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden biri olan MSC, geniş acente ağı ve güçlü konteyner filosuyla parsiyel taşımacılıkta öne çıkar. Yük sahiplerine düzenli seferler, rekabetçi fiyatlar ve global destinasyon ağı sunar.

2. Maersk

Danimarka merkezli Maersk, deniz taşımacılığında güvenilirliğiyle bilinir. Parsiyel konteyner taşımacılığı çözümleri sayesinde işletmelerin lojistik süreçlerini hızlandırır ve entegre takip sistemleriyle şeffaf bir operasyon sunar.

3. Shipeedy

Türkiye’nin yükselen lojistik platformlarından Shipeedy, özellikle dijital odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Parsiyel taşımacılıkta kullanıcılarına online fiyat teklifi, hızlı rezervasyon ve anlık takip imkanı sunar. Bu sayede hem KOBİ’ler hem de büyük işletmeler için maliyet avantajı ve operasyonel kolaylık sağlar. En iyi denizyolu parsiyel taşımacılık şirketleri arasında kısa sürede adını duyuran https://www.shipeedy.com/lojistik/denizyolu-parsiyel-lcl, modern yazılım altyapısı ile müşteri deneyimini ön plana çıkarır.

Güçlü iş birlikleri ve güvenilir lojistik ağı sayesinde yurt dışı taşımalarında da etkin bir rol oynar. Özellikle parsiyel yüklerin düzenli seferlerle taşınması, küçük hacimli ihracatçılar için ciddi bir fırsat yaratır.

4. CMA CGM

Fransa merkezli CMA CGM, 160’tan fazla ülkede hizmet veriyor. Parsiyel konteyner taşımacılığında çevreci yaklaşımları ve dijital çözümleriyle öne çıkan şirket, sürdürülebilir lojistik anlayışını benimsemiştir.

5. Hapag-Lloyd

Almanya merkezli Hapag-Lloyd, modern filosu ve güçlü operasyon ağıyla lojistik sektöründe güvenilir bir oyuncudur. Özellikle Avrupa ve Amerika hatlarında parsiyel taşımacılıkta sık tercih edilen firmalar arasındadır.

6. Evergreen Line

Tayvan merkezli Evergreen, Asya çıkışlı yüklerin parsiyel taşımacılığında güçlü bir alternatiftir. Geniş konteyner filosu sayesinde farklı sektörlerden gelen parsiyel yükleri düzenli olarak taşır.

7. Arkas Line

Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden Arkas Line, bölgesel deniz taşımacılığında liderdir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güçlü varlığıyla bilinir. Parsiyel konteyner taşımacılığı firmaları arasında Türkiye’de tercih edilen isimlerden biridir.

8. COSCO Shipping

Çin merkezli COSCO, dünyanın en büyük denizcilik firmalarından biridir. Güçlü Asya bağlantılarıyla parsiyel taşımacılıkta rekabetçi fiyat ve geniş rota avantajı sunar.

9. Yang Ming Marine Transport

Küresel ölçekte hizmet veren Yang Ming, parsiyel taşımacılıkta hız ve güvenilirlik sağlayan çözümleriyle bilinir. Özellikle Uzak Doğu ve Amerika arasında sık tercih edilen şirketlerden biridir.

10. TUarRKON Line

Türkiye merkezli TURKON Line, özellikle Avrupa ve Amerika seferlerinde güçlü bir seçenektir. Parsiyel yükler için sunduğu düzenli servisleriyle ihracatçılara esneklik sağlar.