Desan, Green Marine Europe Sertifikasını Alan İlk Türk Tersanesi Oldu

Desan, Avrupa denizcilik sektöründe çevresel mükemmeliyetin en saygın göstergelerinden biri kabul edilen “Green Marine Europe” sertifikasını almaya hak kazanan ilk Türk tersanesi oldu.

Merkezi Fransa’da bulunan Green Marine Europe, denizcilik sektöründe çevresel performansı bağımsız denetimlerle ölçen ve sertifikalandıran uluslararası bir oluşum. Program, hava, su ve toprak kalitesine ilişkin kritik çevresel konularda şeffaf, katılımcı ve sürekli gelişimi esas alan kriterleriyle öne çıkıyor.

DESAN Tersanesi, 2024 yılında üye olduğu program kapsamında 2025 yılı başında resmi sertifika başvurusunu gerçekleştirmişti. Yapılan değerlendirmeler ve puanlama sürecinin ardından, tersane bu prestijli sertifikayı almaya hak kazandı. Böylece DESAN, Avrupa genelinde Green Marine Europe sertifikasına sahip yalnızca dört tersaneden biri olurken, Türkiye’den bu sertifikayı alan ilk ve tek tersane olarak sektördeki öncülüğünü pekiştirdi.

DESAN Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu sertifika, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim yaklaşımımızın uluslararası alanda tescili niteliğinde. Türk tersaneciliğinin geldiği noktayı Avrupa standartlarında temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevresel performansımızı sürekli geliştirerek sektöre örnek olmayı sürdüreceğiz.”

DESAN, yakın dönemde sürdürülebilir üretim vizyonu kapsamında önemli bir atılım daha gerçekleştirmişti. Tersane, çatısı altında olduğu Kaptanoğlu Grubuna bağlı KPT Tersanesi ile 12,4 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali projesine imza atmıştı. CW Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen santraller devreye alınarak elektrik üretimine başlandı. Tesisler yıllık 25 milyon kilovatsaate yakın elektrik üretim kapasitesiyle hem tersanelerin enerji ihtiyacını karşılayacak hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına destek olacak.

DESAN Tersanesi (DESAN Shipyard) Hakkında:

Türkiye’nin en modern tersanelerinden biri olan DESAN Tersanesi, İstanbul Tuzla’da faaliyet göstermektedir. Yeni inşa için kullanılmakta olan kapalı alanında toplam 340 tonluk kaldırma gücü kapasitesine sahip olan DESAN Tersanesi, bu açıdan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Ticari gemilerin inşasında ve onarımında dünyaca ünlü şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri gemilerin yeni inşa, modernizasyon, bakım ve onarım alanlarında da hizmet vermektedir. DESAN Tersanesi, gerek milli gerekse NATO ülkeleri dâhil yabancı askeri gemilerin inşası, onarımı, bakımı ve modernizasyonunu yapmak için gereken tüm izin/onay/sertifika ve kapasiteye sahiptir. DESAN Tersanesi, 17 Aralık 2024 tarihinde 48 bin metrekarelik üretim alanı ve yıllık 30 bin DWT’lik gemi üretim kapasitesine sahip olan Atlas Tersanesini bünyesine katmıştır.