Bodrum Altın Mozole Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Bodrum’un kültürel mirasını, sanatını, gastronomisini ve turizmdeki yenilikçi çalışmalarını geleceğe taşıyan, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği Bodrum Altın Mozole Ödül töreninde, Türkiye’nin alanında uzman tanınmış isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Bodrum’un değerlerini koruyan, sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı merkezine alan kişi ve kurumlara ödüller verildi.

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tören açılış konuşmasında şunları söyledi:

“BOTAV olarak ilk defa hayata geçirdiğimiz Bodrum Altın Mozole ödül törenimiz; yılllardan beri Bodrum’un yaşamına, kültürel, sosyal ve ekonomik hayata değer katmış nice işletmecileri, nice isimleri, nice değer katan güzide insanları onurlandıracağımız, onları mozoleyi yansıtan simgesel bir ödülle taçlandıracağımız bir tören olacak. Kral Mausolos’a eşi Artemisia tarafından MÖ. 4. Yüzyılda yaptırılmış olan ve dünyanın yedi harikasından biri olan güzel eserin bu topraklarda olduğu için kendimizi çok şanslı hissetmeliyiz. Yaşadığı dönemde 45 metrelik kaidesiyle dünyanın en görkemli eserleri arasında bulunan mozole şu anda maalesef ki British Museum’da. Birçok vakfımız, birçok derneğimiz getirilmesi konusuna çok büyük çalışma yaptı. Ben inanıyorum ki BOTAV vakfının, yönetim kurulunun adını altın mozole koymasının altında çok kıymetli bir anlam yatıyor. Belki günün birinde mozolenin önünde ilerleyen yıllarda Bodrum’a sahip çıkan nice insanlar sayesinde belki bu tören mozolenin önünde yapılacak ve layık olan, ait olan değer Bodrum’a geri dönmüş olacak. Aslında hayalimiz ilham kaynağımız ve yola çıkış noktamız tamamen budur. Bodrum Altın Mozole ödül törenleri birbirinden güzel ihtişamlı, görkemli insanlara onlara yakışan değer altın olduğu için böyle seçildi ve onların içinde bulunduğu bu değeri yaşatan dünyanın yedi harikasından birine sahip olduğumuz mozole olduğu için de altın mozole olarak taçlandırıldı. BOTAV yönetim kurulunda görev alan kıymetli arkadaşlarıma, çok teşekkür ederim. BOTAV’a inanmaya ve Bodrum’un içinden doğan değerlerin, Bodrum adına çalışma gayretine lütfen inanın. Sürdürülebilirlik anlamında inanıyorum ki Bodrum Altın Mozole ödül törenleri, Bodrum var oldukça var olmaya devam edecek.”

Bodrum Altın Mozole Ödülleri’nde başvuruları değerlendiren jüri üyeleri:

Gastronomi kategorisi jüri üyeleri; Kaya Demirer, Melih Şahinöz, Gökmen Sözen, Sitare Baras, Sadettin Cesur, Mehmet Nane.

Konaklama kategorisi jüri üyeleri; Saffet Emre Tonguç, Bahar Akıncı, Oya Narin, Abdülkadir Ateş, Prof. Dr. Gökhan Ayazlar.

Eğlence kategorisi jüri üyeleri; Zümrüt Yezdani Kedik, Süleyman Demir, Kerimcan Akduman, Yiğit Akdemir.

Kültür & Sanat kategorisi jüri üyeleri; Dr. Feride Çelik, Nebil Özgentürk, Ayça Okay, Prof. Dr. Bilal Söğüt, Prof.Dr.Burcu Karabey, Doç.Dr. Merve Kaptan.

Doğa & Sürdürülebilirlik kategorisi jüri üyeleri; Kerim Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Kıvılcım Kocabıyık, Asli Pasinli, Süha Derbent.

Sosyal etki kategorisi jüri üyeleri; Dilara Koçak, Emine Erdem, Prof. Dr. Itır Erhart, Mehru Öztürk, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak.

Denizcilik kategorisi jüri üyeleri; Tuna Altunkaya, Kerem Başer, Şeref Sevi, Yaman Olgaç, Sinan Özer, Şevket Nalbantoğlu.

Bodrum’un marka değerine güçlü bir katkı sunan Bodrum Altın Mozole Ödül kazananları:

Kültür & Sanat Kategorisi:

Görsel ve Sahne Sanatları / Etkinlikler: Bodrum Belediyesi (Bodrum’un Kültür ve Tarih Yolculuğu)

Sergi Alanları: İnspera Bodrum Sanat Merkezi

Konaklama Kategorisi:

Konsept / Tematik Otel: Ruins Luxury Resort

60 Oda ve Üzeri Kapasite Otel: Mandarin Oriental, Bodrum

60 Oda ve Altı Kapasite Otel: Churchill

Gastronomi Kategorisi:

Lokal Restoranlar: Orfoz Restoran

Enternasyonal Restoranlar: Roka

Şef Restoranlar: Maça Kızı

Denizcilik Kategorisi:

Yat İşletmecileri ve Deniz Araçlarına Hizmet Veren Şirketler: Merhaba 1961

Marinalar -Tersane ve Çekek: Ağanlar Shipyard Marina

Yat üreticileri Ege Yat

Başarılı Sporcu Ödülü: Aysu Türkoğlu

Doğa ve Sürdürülebilirlik Kategorisi

Bodrum'un Doğal Mirasını Koruyan Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Projeler: Yaveş Gari-

İyi Temiz Adil Gıda Odaklı Yerel Slow Hareketi

Eğlence Kategorisi

Gece Kulübü: Marina Yacht Club Bodrum

Bar: Sips Barcelona

Kokteyl Bar: Katip Kokteyl Bar

Ruins Özel Ödülü:

Ressam Devrim Erbil

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği

Onur Ödülleri:

Halikarnas Gece Kulübü-Süleyman Demir, Kısmet Lokantası - Orhan Dumanlı, Futa-Hatice Cem, Ara Collection- Ali Rıza Akdolu, Körfez Restoran-Ali Subaşıoğlu, Sünger Avcısı İbrahim Totoz, Güney Sandalet - Hilmi Güney, Cactus Grup-Ünsal Tülbentçi, STS Bodrum-Yücel Köyağasıoğlu ve Erman Aras, Bodrum Sağlık Vakfı-Hülya Kocadon.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Cactus Otel Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben Hakan ve BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uysal’ın da konuşma yaptığı Bodrum Altın Mozole Ödül töreninin sunuculuğunu televizyoncu ve sunucu Mesut Yar üstlendi.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Hakkında

1996 yılında kurulan Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Bodrum’un tarihsel, doğal, kültürel ve insani değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları ve uluslararası fuar organizasyonlarıyla Bodrum’un turizm gelirlerine önemli katkılar sağlayan BOTAV, vizyonunu sürdürülebilir büyüme ve global marka olma hedefi üzerine inşa etmiştir. Vakıf, Bodrum’un dünya çapındaki bilinirliğini artırmayı ve kentin değerlerini geleceğe taşımayı misyon edinmiştir. BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcıları; Mahmut Serdar Kocadon ve Alptekin Polat. Üyeler: Erdem Ağan, Ersin Pamuksüzer, Hamdi Akın, Hıfzı Ali Güreli, Nurçe Erben Hakan, Süleyman Uysal ve Genel sekreter Yiğit Girgin.