Pîrî Reis Üniversitesi’nde Uluslararası Deniz Hukuku Sempozyumu
Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde, DEHUKAM iş birliğiyle düzenlenecek sempozyumda, deniz hukukuna ilişkin yargı kararlarının farklı boyutları ve Türk deniz hukukuna etkileri ele alınacak.
Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Ekim 2025 tarihinde “Various Dimensions of Law of the Sea Decisions” (Uluslararası Deniz Hukuku Kararlarının Çeşitli Boyutları) başlıklı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak.
İstanbul Tuzla’daki Pîrî Reis Üniversitesi’nde gerçekleşecek sempozyum, Dr. Öğr. Üyesi Sevda Keskin tarafından yürütülen “Uluslararası Deniz Hukukuna İlişkin Yargı Kararlarına Hakim Temel İlkelerin Türk Deniz Hukukuna Etkisi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında düzenleniyor.
Etkinlik, Pîrî Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Sempozyumda, uluslararası deniz hukukunda alınan yargı kararlarının çeşitli boyutları ele alınacak, bu kararların Türk deniz hukukuna ve küresel denizcilik uygulamalarına etkileri tartışılacak.
