HASAN KÖROĞLU, DANICA CREWING SPECIALISTS’İN TÜRKİYE BÖLGE TEMSİLCİSİ OLARAK ATANDI

Şimdi bu küresel yetkinliği Türkiye’deki gemi işletmecilerine sunarak bölgesel yapılanmasını güçlendiriyor. Bu süreci yönetmek üzere, sektörel deneyimiyle tanınan Hasan Köroğlu Türkiye Bölge Temsilcisi görevine getirildi.



Türkiye hem nitelikli gemi insanı kaynağı hem de stratejik coğrafi konumu sayesinde, gemi işletmecileri için giderek daha önemli bir operasyon merkezi haline geliyor. Son yıllarda Türk gemi filosundaki ciddi büyüme ve offshore faaliyetlerin artışı, bölgede güvenilir ve hızlı mürettebat temini ihtiyacını daha da görünür hale getirdi. Danica’nın Türkiye’deki yapılanması, bu büyüyen ihtiyaçlara doğrudan cevap vererek, armatör ve işletme firmalarının yerel uzmanlık, kültürel uyum ve kesintisiz personel değişimi beklentilerini karşılayan güçlü bir hizmet modeli sunuyor.

Danica Crewing Services’in Kurucusu ve CEO’su Henrik Jensen ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, denizcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla her zaman güçlü bir ülke oldu. İstanbul artık yalnızca bir geçiş noktası değil; gemi yönetimi ve mürettebat temini açısından stratejik bir merkez. Türkiye’deki yapılanmamız, küresel vizyonumuzun yerel uzmanlıkla birleştiği yeni bir dönemin başlangıcıdır.

2013 yılında Hamburg’da kurulan Danica, Almanya merkez ofisi olmak üzere Kıbrıs, Odessa, Batum, Manila ve Mumbai gibi denizci merkezlerinde kendi ofisleriyle faaliyet göstermektedir. Ayrıca Endonezya ve Kenya’da sertifikalı iş ortaklarımız bulunmaktadır.

Hasan Köroğlu’nun sektördeki uzun yıllara dayanan birikimi, Danica’nın Türkiye’deki yapılanmasına güçlü bir yön ve derinlik kazandırıyor. Uluslararası tecrübesini yerel ihtiyaçlarla buluşturan Danica, gemi personeli planlamalarında armatörler için güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, yalnızca doğru mürettebat teminiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir operasyonlar, yüksek verimlilik ve uzun vadeli iş birliklerinin gelişmesine anlamlı bir katkı sunuyor.

Hasan Köroğlu, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’deki gemi işletmecileri ve armatörler için en kritik ihtiyaçlardan biri, doğru zamanda doğru gemiye nitelikli personel teminidir. Bu yalnızca teknik bir eşleşme değil; aynı zamanda gemiyle bağ kurabilen, görevine sahip çıkan ve yüksek profesyonellik sergileyen denizcilerin doğru şekilde seçilmesini gerektirir. Danica’nın mürettebat kalitesine verdiği önem ve insan odaklı yaklaşımı, bu sürecin sahada karşılık bulmasını sağlıyor. Bu anlayışın, sektörümüz için kalıcı bir değer yaratacağına inanıyorum.



Bugün itibarıyla Danica, dünya genelindeki 7 ofisi ve sertifikalı iş ortaklarıyla 290.000’i aşkın zabitanı kapsayan geniş bir aday havuzuna sahip. Hâlihazırda 250’den fazla gemiye aktif olarak mürettebat temini sağlıyoruz. Bu ölçek, ihtiyaç anında doğru eşleşmeleri gerçekleştirme kapasitemizi ve operasyonel gücümüzü ortaya koyuyor.



Amacımız, ülkemizde faaliyet gösteren armatör ve gemi işletme firmalarının, güvenilir personel teminiyle ilgili sorunlara takılmadan teknik ve ticari süreçlerine daha fazla odaklanabilmelerini sağlamaktır. Gemi yönetimi giderek daha karmaşık hale gelirken, biz bu süreci daha akıcı, daha sorunsuz ve daha az stresli hale getirme potansiyeline sahibiz. Sektördeki değerli paydaşlarımızı bu hizmet kalitesiyle buluşturmak, benim için yalnızca bir hedef değil, bu sürecin doğal sorumluluğudur.



Denizcilikte sıkça dile getirilen wellbeing ve welfare kavramlarını yalnızca denizde değil, karadaki profesyoneller için de geçerli kılmak istiyoruz. Armatörlerimiz ve ofis ekiplerimiz için sürdürülebilir, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak; bu yaklaşımı sektörle paylaşmak, benim için bir vizyonun ifadesi değil, bizzat o vizyonun çıkış noktasıdır.”

Danica, mürettebat temininde sergilediği seçici yaklaşım, dijital altyapıya dayalı yenilikçi çözümleri ve dünya çapındaki operasyonel ağıyla uluslararası denizcilik sektöründe güvenilir hizmetin temsilcisi konumunda. Türkiye’de hayata geçirilen yeni yapılanma, şirketin küresel erişimini genişletme ve bölgesel hizmet kapasitesini artırma hedefinin stratejik bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Şirketin temel önceliği, gemi işletmecilerinin ihtiyaç duyduğu her lokasyonda yüksek nitelikli, görevine bağlı ve motivasyonu yüksek mürettebata erişimi kesintisiz biçimde sağlayabilmek. Bu yaklaşım, operasyonel sürekliliğin korunması ve hizmet kalitesinin istikrarlı biçimde sürdürülebilmesi açısından kritik bir rol oynuyor.