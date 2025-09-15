Dünya Çapında Bir İlk: SANMAR Dünyanın İlk Metanol Yakıtlı Römorkörünü Denize İndirdi

Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanan RAsalvor 4400-DFM tasarımını temel alan bu iki römorkör –SANMAR’ın KOTUG Kanada için inşa ettiği ilk römorkörler – Kanada’da ki Trans Mountain Expansion Project (TMEP) kapsamında görev yapacak.

Yeni römorkörler, 120 tonluk çekme gücüyle Kanada’nın en güçlü eskort römorkörleri olacak. Bunun yanı sıra sera gazı emisyonlarını ve su altı gürültüsünü azaltarak önemli çevresel faydalar sunacak.

KOTUG, bu hizmeti sağlamak üzere, Vancouver kıyı rotası üzerindeki stratejik konumuyla öne çıkan Beecher Bay’deki Sc’ianew First Nation ile iş birliği yaptı.

Metanol yakıtlı römorkörler, daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. 44 metre uzunluğundaki bu römorkörler, dünyanın en zorlu deniz koşullarında faaliyet gösteren Robert Allan Ltd.’nin eskort römorkörlerinin gelişmiş bir versiyonu olarak, bu projenin zorlu operasyonel ve çevresel gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak tasarlandı.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili & CEO’su Ali Gürün, şunları söyledi: “Dünyanın ilk metanol yakıtlı eskort ikiz römorkörlerinden ilkinin denize indirilmesi tüm römorkör endüstrisi için tarihi bir gündür. Gezegenimizi korumak amacıyla alternatif yakıtların kullanımında büyük bir adım daha atıyoruz. Bu römorkörler, bugüne kadar inşa edilmiş en güçlü römorkörler arasında yer almakla birlikte, çevreyi koruma özellikleriyle de öne çıkıyor. SANMAR olarak çevre dostu geleceğe öncülük etmekten gurur duyuyoruz.”

Sanmar Denizcilik, ileri teknoloji ve alternatif yakıtlara dayalı düşük ve sıfır emisyonlu römorkörlerde sektörün öncüsü olmayı stratejik hedef haline getirdi. Bugün Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika’da dokuz adet tam elektrikli, emisyonsuz ElectRA sınıfı liman römorkörü başarıyla hizmet veriyor.

Vira Haber