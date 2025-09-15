Bir Başkadır Avşa: Adakarası Üzüm Hasadı’nda Buluşma

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’in liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, belediyeler, önde gelen şarap üreticileri, yerel dernekler ve meslek odaları katkılarıyla yer aldı. Etkinliğe İDO, ulaşım sponsoru oldu.



Marmara Denizi’nin göz alıcı güzelliklerinden biri olan Avşa, 6-7 Eylül tarihlerinde eşsiz bir kültürel deneyime ev sahipliği yaptı. Coğrafi işaretli AdaKarası üzümleri, ada bağlarında geleneksel yöntemlerle toplandı ve katılımcılar, adanın köklü şarap üretim geleneğini yerinde yaşadı.

Etkinlik boyunca Avşa’nın büyüleyici doğal güzellikleri, tertemiz koyları ve tarihi dokusu keşfedilirken; yerel üreticilerin, belediyelerin ve derneklerin desteğiyle düzenlenen stantlar, ziyaretçilere ada kültürünü ve yerel tatları yakından tanıma imkânı sundu.

Türkiye’nin İlk Coğrafi İşaretli Şarabı

Avşa Adası, yalnızca denizi ve altın sarısı kumsallarıyla değil; bağcılık geleneğiyle de öne çıkıyor. Coğrafi işaretli AdaKarası Üzümü sayesinde Türkiye’nin ilk coğrafi işaretli şarabı bu özel adada üretiliyor. “Bir Başkadır Avşa” etkinliği, bağ turizmi alanında adanın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul’dan Avşa’ya En Kolay Yol: İDO

Etkinliğin ulaşım sponsoru olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ziyaretçilerin Avşa Adası’na en hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını sağladı. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, söz konusu ada olunca ulaşımın yolu da denizden geçtiğini, deniz yolculuğunun keyifli olduğunu vurgularken, yaz aylarında 450 kapasiteye sahip 6 gemi ile Avşa ’ya günlük karşılıklı 10 sefer düzenlendiğini belirtti. Nisan ve Ekim ayları arasında düzenlenen seferlerde Bostancı’dan başlayan yolculuk; Yenikapı ve bazı seferlerde Avcılar İskelesi’nden yolcu alarak Marmara Adası ve Avşa’ ya ulaşıyor. Orhan, İDO’ nun yalnızca emniyetli bir yolculuk sunmakla kalmadıklarını; aynı zamanda tüm ada yolcularının en güzel yolculuk hikayelerine ortak olduklarını vurguladı. Seferleri planlarken yolcuların ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını iş, okul, tatil veya aile ziyareti amaçlı yolculuklarda adaya en konforlu ulaşımı sağlamak için çalıştıklarını, aynı zamanda tatilciler için çeşitli avantajlar ve iş birlikleriyle hizmetlerini geliştirdiğini ifade etti. Yanı sıra; İDO, 1989 yılından beri tam 36 yıldır Avşa Adası’na yaptığı seferlerle adanın turizm ve ticari faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayan en önemli oyunculardan biri olmuştur. Üretimin zor olduğu bir dönemde adanın tanıtılmasına katkı sağlayan bu önemli festivale ulaşım sponsoru olarak destek vermekten son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Bir Ada, Bir Kültür, Bir Miras

“Bir Başkadır Avşa” yalnızca bir bağbozumu şöleni değil; Avşa Adası’nın zengin kültürünün, coğrafi işaretli ürünlerinin ve misafirperver ada yaşamının kutlaması oldu. Geleneksel hasat ritüelleri, yerel tatlar ve kültürel etkinliklerle zenginleşen ada, ziyaretçilerine unutulmayacak anılar sundu. Etkinliğe emek veren yerel üreticiler ve destekçilere teşekkür amacıyla özel plaketler takdim edildi. Marmara Adalar Belediyesi Yönetimi, tüm üreticiler ve ilgili festival organizatörleri İDO’nun ise böyle değerli bir organizasyona dahil olarak ve adanın kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir marka olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.