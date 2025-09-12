Ortaköy'de Makine Arazı Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
A+A-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre içinde 1 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle Ortaköy önlerinde sürüklenmeye başladı. Ardından harekete geçen ekipler, bölgeye ulaştı. Tekne, TAHLİSİYE-2 botunca yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : Ortaköy, Makine Arazı, Tekne
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.