İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Ortaköy'de Makine Arazı Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Ortaköy'de Makine Arazı Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Ortaköy'de Makine Arazı Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

A+A-

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre içinde 1 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle Ortaköy önlerinde sürüklenmeye başladı. Ardından harekete geçen ekipler, bölgeye ulaştı. Tekne, TAHLİSİYE-2 botunca yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.

Vira Haber


Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.