Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı
Balıkesir Valiliği, Ege Denizi'nde beklenen fırtına ve kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
A+A-
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan "Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı"da; Ege Denizi’nde rüzgarın güney ve güneybatıdan, güney kesimlerde ise güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın 8 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra (21.00) etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilirken, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vira Haber
Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Etiketler : Ege Denizi, Deniz, Fırtına
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.