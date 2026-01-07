Sahil Güvenlik Faaliyet Verileri Açıklandı

Valilik tarafından açıklanan istatistikler, 2025 yılında denizlerde yürütülen denetim ve güvenlik faaliyetlerinde önemli artışlar yaşandığını ortaya koydu.

Paylaşılan verilere göre; 2024 yılında 3 bin 263 saat olan denizdeki toplam görev süresi, 2025 yılında 4 bin 281 saate yükselerek yüzde 31 artış gösterdi. Kontrol edilen gemi ve tekne sayısı 775’ten 798’e çıkarak yüzde 3 arttı. Şahıs sorgu sayısı 2024’te 4 bin 757 iken, 2025’te 6 bin 359’a ulaştı. Bu alanda yüzde 34’lük artış kaydedildi. İdari işlem yapılan tekne sayısı 69’dan 96’ya yükselirken, idari işlem uygulanan şahıs sayısı ise 119’dan 205’e çıkarak yüzde 72 artış gösterdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konulan su ürünleri sayısı da dikkat çekti. 2024 yılında 880 adet olan el konulan su ürünü miktarı, 2025 yılında 1.485 adede ulaştı. Böylece el konulan kaçak su ürünlerinde yüzde 68 oranında artış sağlandı.

Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’nın, denizlerde güvenliği sağlamak, kaçak avcılıkla mücadele etmek ve denizlerde kamu düzenini korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Vira Haber