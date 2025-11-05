Explora Journeys Misafirleri İçin Sınırlı Süreli İndirimler Sunuyor

3 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan rezervasyonlarda, markanın özenle seçilmiş Journeys Collection programlarında %40’a varan indirimler sunuluyor. Rezervasyonu güvence altına almak için yalnızca %5 depozito ödemesi yeterli oluyor. Böylece misafirler gelecek seyahatlerini kolaylıkla planlayabiliyor.

Bu özel fırsat, tüm suit kategorilerinde ve markanın Karayipler, Akdeniz, Kuzey Avrupa, Alaska, Asya, Kızıldeniz, Arap Yarımadası, Güney Amerika, Amazonlar ile ABD ve Kanada kıyılarını kapsayan tüm Journey koleksiyonlarında geçerli.

Misafirler, Explora Journeys’in imzası haline gelen tüm lüks ayrıcalıkların keyfini çıkaracaklar — özel teraslı okyanus manzaralı suitlerden, okyanustan ilham alan bütünsel wellness deneyimlerine; özenle seçilmiş gurme lezzetlerden, ikonik limanlar ve gizli hazineleri keşfettiren zengin Destination Experiences seçeneklerine kadar.

Bu sınırlı süreli fırsat, Explora Journeys’in anlamlı keşif ve kusursuz lükse olan bağlılığını bir kez daha yansıtıyor; misafirleri, kendi Ocean State of Mind’larını şimdi her zamankinden daha kolay bir şekilde keşfetmeye davet ediyor.

Explora Journeys Hakkında

Explora Journeys, merkezi Cenevre, İsviçre’de bulunan MSC Grubu’nun özel lüks okyanus seyahati markasıdır. Aponte ailesinin 300 yıllık denizcilik mirasına dayanan marka, yeni nesil seçici lüks seyahat tutkunları için okyanus yolculuğunu yeniden tanımlamayı hedeflemektedir.

Explora Journeys, misafirlerini denizle, kendileriyle ve benzer düşünen insanlarla buluşturarak benzersiz bir “Ocean State of Mind” deneyimi yaratır. Marka, keşif duygusunu harekete geçiren, ikonik destinasyonları daha az bilinen limanlarla harmanlayan etkileyici seyahat rotaları sunar.

Explora Journeys, dönüştürücü bir deniz yolculuğu tarzını misafirlerine sunar: 461 okyanus manzaralı suit, penthouse ve rezidans her biri “Denizdeki Ev” konseptiyle tasarlanmış olup, tavandan tabana pencereler, özel teraslar ve geniş, zarif iç mekanlarla donatılmıştır.

Misafirler, altı restoranda sunulan on bir farklı gastronomik deneyim, suit içi yemek servisi ve Chef’s Kitchen ayrıcalığının tadını çıkarır. Gemide ayrıca on iki bar ve lounge alanı, beşi ısıtmalı iç ve dış mekan olmak üzere yüzme havuzları, 64 özel kabana içeren geniş güverte alanları, bütünsel bir wellness programı ve sofistike eğlence seçenekleri bulunur. Avrupa mirasından ilham alan ve zarif İsviçre misafirperverliğiyle şekillenen Explora Journeys, sezgisel hizmet anlayışı ve rahat bir lüks deneyimi sunar.

Filonun ilk gemisi EXPLORA I, Temmuz 2023’te; EXPLORA II ise Eylül 2024’te denize açılmıştır. LNG yakıtlı EXPLORA III ve EXPLORA IV sırasıyla 2026 ve 2027 yıllarında katılacak, EXPLORA V ve EXPLORA VI ise 2027 ve 2028’de filoya eklenecektir. Tüm gemiler, markanın sürdürülebilirlik konusundaki güçlü bağlılığını yansıtan gelişmiş çevresel teknolojilerle donatılmıştır.

