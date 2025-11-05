Borusan Tedarik’in CEVA Logistics’e Devri Gerçekleşti

Borusan Yatırım’ın yüzde 30 ve Borusan Holding’in yüzde 70 oranında pay sahibi olduğu Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi’nin hisselerinin tamamının CMA CGM Group iştiraki olan CEVA Logistics’e devri tamamlandı.

Borusan Tedarik’in hisselerinin küresel bir oyuncu olan CEVA Logistics’e devrinden gurur duyduklarını belirten Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, şu ifadeleri kullandı: "Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e katılması Türkiye lojistik sektörünün küresel ölçekteki değerini ve potansiyelini kanıtlayan önemli bir gelişme. Yıllar boyunca edindiğimiz operasyonel uzmanlığımızın, gelişmiş teknolojik altyapımızın ve yüksek vasıflı insan kaynağımızın CEVA Logistics’e devri hem bizim için hem de sektör için dönüştürücü bir adımdır. Bu süreci Türkiye’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Borusan Grubu olarak, dinamik portföy stratejimiz kapsamında faaliyetlerimizi sürdürecek ve yeni yatırımlarla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Rekabet Kurumu’nun satışı onaylamasının ardından, devir işlemi 5 Kasım 2025 tarihinde 383,227,206 USD bedel karşılığında tamamlandı.

Borusan Grubu’nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir diğer şirketi olan Borusan Limanı ise Grup çatısı altındaki faaliyetlerini sürdürüyor.